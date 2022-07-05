Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок323 просмотра

Нужно разработать несколько проектов + доработать проект. Указывайте свою часовую ставку и телеграмм 

Laravel
3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Арсен
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артур
 
58 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Виктор
 
34 года
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Был
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