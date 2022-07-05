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Закрыт6 заявок405 просмотров

Необхідно відновити сайт з бекапу..

Версія PHP 5.5.9

В бекапі декілька SQL-файлів і каталоги с файлами.

PHPSQL
3 года назад
guest_16570233459021
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Іван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вихман
 
44 года
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Был
3 месяца назад
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3 года назад
Игорь
 
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онлайн
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Веб-программирование
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Сергей
 
37 лет
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Был
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320 отзывов(-1)
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Антон
 
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3 года в сервисе
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3 года назад
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