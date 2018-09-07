Качественные сайты "от души" со знанием дела

Приветствую всех потенциальных клиентов!

Готов для вас качественно выполнить работу в следующих направлениях:

Веб-программирование (PHP, MySQL, SQlite) - опыт программирования на PHP более 20 лет (с 2000 года). Постоянно практикуюсь и развиваюсь в этом направлении. Досконально знаком с особенностями всех версий этого языка. Имею опыт работы как самостоятельно так и в команде. Легко разбираюсь в чужом коде. Хорошо знаком с сопутствующими технологиями и расширениями.

CMS Wordpress - разработка сайтов любой сложности на CMS Wordpress. Разработка модулей, плагинов, патчей, вёрстка тем. Оптимизация работоспособности и безопасности.

CodeIgniter 3/4 Framework - выполнил множество проектов на CI3 как собственных так и сторонних (на заказ). Хорошо знаком с этим инструментом.

Delphi / Lazarus / Free Pascal - с паскалем знаком еще дольше чем с php. Кардинально не согласен с теми кто считает его не состоявшимся языком. Создавал на нем очень сложные проекты.