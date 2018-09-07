dvikhman

Вихман Дмитрий dvikhman

 
43 годаКазахстан/Караганда
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Качественные сайты "от души" со знанием дела

Приветствую всех потенциальных клиентов!

Готов для вас качественно выполнить работу в следующих направлениях:

Веб-программирование (PHP, MySQL, SQlite) - опыт программирования на PHP более 20 лет (с 2000 года). Постоянно практикуюсь и развиваюсь в этом направлении. Досконально знаком с особенностями всех версий этого языка. Имею опыт работы как самостоятельно так и в команде. Легко разбираюсь в чужом коде. Хорошо знаком с сопутствующими технологиями и расширениями.

CMS Wordpress - разработка сайтов любой сложности на CMS Wordpress. Разработка модулей, плагинов, патчей, вёрстка тем. Оптимизация работоспособности и безопасности.

CodeIgniter 3/4 Framework - выполнил множество проектов на CI3 как собственных так и сторонних (на заказ). Хорошо знаком с этим инструментом.

Delphi / Lazarus / Free Pascal - с паскалем знаком еще дольше чем с php. Кардинально не согласен с теми кто считает его не состоявшимся языком. Создавал на нем очень сложные проекты.

PHPWordPressMySQLDelphiSQLiteCodeIgniter
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15748377247056
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Перенести Html сайт на WordPress
Спасибо большое Дмитрию за проделанную работу! Дмитрий настоящий профессионал, всегда на связи, все сделано очень качественно и профессионально. Также большое спасибо за советы, которые были предоставлены во время выполнения заказа. Рекомендую!
Спасибо
Ответный отзыв
Dima81
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Установка Moodle
Быстро, качественно, не дорого. Рекомендую
Оплата моментальная. Задача поставлена корректно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nataly75
Наталья 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Аудит производительности сервера
Спасибо, за проделанную работу! Как всегда оперативно и только по-делу!
Всё отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_15360527512475
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать лендинг, сделанный на тильде
Спасибо большое! Дмитрий выполнил работу максимально качественно и быстро! Отдельно хочу отметить его коммуникационные навыки. Очень рекомендую
Отличный позитивный заказчик! С оплатой проблем не было, со взаимопониманием тоже! Весьма рекомендую!
Ответный отзыв
Nataly75
Наталья 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Увеличить скорость загрузки сайта на WP
Спасибо за проделанную работу! Все четко и быстро, рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично! Оплата моментально! Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
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