Вихман Дмитрий dvikhmandvikhman
Приветствую всех потенциальных клиентов!
Готов для вас качественно выполнить работу в следующих направлениях:
Веб-программирование (PHP, MySQL, SQlite) - опыт программирования на PHP более 20 лет (с 2000 года). Постоянно практикуюсь и развиваюсь в этом направлении. Досконально знаком с особенностями всех версий этого языка. Имею опыт работы как самостоятельно так и в команде. Легко разбираюсь в чужом коде. Хорошо знаком с сопутствующими технологиями и расширениями.
CMS Wordpress - разработка сайтов любой сложности на CMS Wordpress. Разработка модулей, плагинов, патчей, вёрстка тем. Оптимизация работоспособности и безопасности.
CodeIgniter 3/4 Framework - выполнил множество проектов на CI3 как собственных так и сторонних (на заказ). Хорошо знаком с этим инструментом.
Delphi / Lazarus / Free Pascal - с паскалем знаком еще дольше чем с php. Кардинально не согласен с теми кто считает его не состоявшимся языком. Создавал на нем очень сложные проекты.
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