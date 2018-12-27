Nataly75

Наталья Nataly75

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов на CMS Wordpress
  • Разработка бизнес-сайтов и Landing Page с уникальным дизайном;
  • Создание интернет-магазинов;
  • Дизайн сайтов, разработка баннеров, создание логотипов и фирменного стиля;
  • SEO продвижение сайтов.
Работаю по предоплате не менее 50%
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_15343226370061
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Лэндинг юридическая компания
Все отлично!
Спасибо за заказ! Все отлично!
Ответный отзыв