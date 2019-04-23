Посадить верстку на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок223 просмотра
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Необходимо посадить верстку на Wordpress.

1 страница - Главная, тема BeTheme

Срок и стоимость.

WordPress
5 лет назад
Nataly75
Наталья 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Me1aron
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
39 дней
Что-то поковырялся (для вида). Толком ничего, конечно не сделал, после получения оплаты - перестал выходить на связь! Так-себе специалист. Ставлю положительный отзыв, но рекомендовать не буду!
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