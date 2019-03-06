Разработать сайт на базе шаблона WP

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок287 просмотров
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Необходимо перенести текущий сайт (отель) на WP шаблон. 

Шаблон - https://themes.themegoods.com/hoteller/luxury/

Сайт донор напишу в личном сообщении.

5 лет назад
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад