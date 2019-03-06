Разработать сайт на базе шаблона WP

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Необходимо перенести текущий сайт (отель) на WP шаблон.
Шаблон - https://themes.themegoods.com/hoteller/luxury/
Сайт донор напишу в личном сообщении.
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