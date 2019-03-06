Прошу сразу с ценами и сроками
Доработка интернет-магазина на Joomla + Virtuemart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно
Требуется обновить сайт с Joomla 2 (VirtueMart 2) до актуальных версий 3-ей ветки.
Установить и скорректировать шаблон c элементами прежнего дизайна
Сделать доработки по сайту
Подробнее в ТЗ - https://drive.google.com/file/d/1nNrpleS688WiXWRj6EGv16Xsqk9Q8Sbb/view?usp=sharing
Нужен человек плотно работающий с данной CMS, имеющий работающие проекты на данной системе в связке c virtuemart. Знакомый с модулями и расширениями, которые понадобятся при доработке (в ТЗ), имеет свои кастомные решения, сможет проконсультировать по некоторым моментам (из ТЗ).
Для потенциальных исполнителей
- У вас есть скайп (с микрофоном)
- Вы подробно знакомитесь с ТЗ и сайтом, по возникшим вопросам – делаем пояснения, утверждаем стоимость работ и сроки исполнения, после вы приступаете к работе.
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