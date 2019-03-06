Доработка интернет-магазина на Joomla + Virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки278 просмотров
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Что нужно

Требуется обновить сайт с Joomla 2 (VirtueMart 2) до актуальных версий 3-ей ветки.

Установить и скорректировать шаблон c элементами прежнего дизайна

Сделать доработки по сайту

Подробнее в ТЗ - https://drive.google.com/file/d/1nNrpleS688WiXWRj6EGv16Xsqk9Q8Sbb/view?usp=sharing

Нужен человек плотно работающий с данной CMS, имеющий работающие проекты на данной системе в связке c virtuemart. Знакомый с модулями и расширениями, которые понадобятся при доработке (в ТЗ), имеет свои кастомные решения, сможет проконсультировать по некоторым моментам (из ТЗ).

 

Для потенциальных исполнителей

  • У вас есть скайп (с микрофоном)
  • Вы подробно знакомитесь с ТЗ и сайтом, по возникшим вопросам – делаем пояснения, утверждаем стоимость работ и сроки исполнения, после вы приступаете к работе.
JoomlaVirtuemart
5 лет назад
zero20
Андрей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад