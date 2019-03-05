Программист по Битриксу

Необходимо посадить верстку на WP По каким-то непонятным причинам предыдущий исполнитель не смог этого сделать - получается доработка :( Бюджет очень ограничен, т.к. эта сумма выделялась предыдущему исполнителю. Ссылку скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание находится https://docs.google.com/document/d/1ZKpAO4HQa7VqUrlSZWX5EpEJeY1C7x9SKQi0Z_3PAiQ/edit?usp=sharing тут от вас жду сроки и бюджет
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