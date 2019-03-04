Создать сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок168 просмотров
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Есть Wordpress Template, нужно все настроить и дописать функционал

Нужен опытный человек именно для работы с CMS Wordpress,  WooCommerce  

что бы мог дописать функционал или переписать и тд.. 

Что нужно сделать? По сути новостной портал совместно с магазином, что нужно будет изменить регистрацию и сделать так что бы после регистрации человек смог добавлять в продажу свои товары..  

думаю за основу взять https://themeforest.net/item/raworganic-organic-and-healthy-food-store/22591249?_ga=2.65862765.277443692.1551691026-1177850322.1551366676

Пишите свой опыт работы +  -  цены, сроки, вопросы и тд.. 

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад