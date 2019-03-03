WP сделать страницу

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок203 просмотра
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Есть сайт

Нужно сделать одну страницу контакты

Вот как на этом сайте

Форма у меня уже рабочая

https://artw.ru/contacts/ вот такую форму надо

5 лет назад
globalelite
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад