Требуется установить на современный шаблон WP копию интернет-магазина - полноценный магазин под ключ (около 5000 стр.), с сайта образца с незначительными изменениями (цвет, иконки поменять и т.д.). Прошу обращаться только обязательных специалистов, ежедневно на связи. Срок ...
Адаптивная верстка из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.
Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/LkFh/xXj5LoPnM
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.
Бюджет: 4000 руб.
Сроки: 7 дней.
План работ (обязательно придерживаться):
Вторник 05.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая верстка главной страницы (ПК версия) - Демонстрация - Правки
Среда 06.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая верстка страницы каталог товаров и каталог услуг (ПК версия) - Демонстрация - Правки
Четверг 07.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая верстка страницы страница с товаром, страница с услугой, обычные страницы и записи (ПК версия) - Демонстрация - Правки
Пятница 08.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовый адаптив всех страниц - Демонстрация - Правки
Суббота 08.03.2019 в 18:00 по МСК - Готовая посадка на вордпресс - Демонстрация - Правки
Суббота и воскресенье - Правки - Оплата
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо!
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