Версия сайта на белорусском языке

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки157 просмотров
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Требуется создать вторую версию сайта на белорусском языке с иконкой переключения для Щучинского зонального ЦГЭ. Сайт http://shcge.by/index.php .  Реализован на Битриксе. ПОЖАЛУЙСТА УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И ВРЕМЯ РАБОТ 

5 лет назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад