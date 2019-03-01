Внести правки на сайте WP (css) +доработать функционал

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: https://clck.ru/FG4Qt Правки по сайту:

Зациклить слайдер в продуктах

Главную страницу и страницу товаров, категорий на  разрешении 1280, размеры элементов сделать такими же, как в HD.При выборе в продукте группы картинок-материалов, выводится не весь список

материалов для добавления в продукт. Возможно как-то отметить просто всю

группу?Правки по калькулятору:

В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом

В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал

справа поднять до верхнего уровня (также в калькуляторе в лайтбоксе, он

слева в меню)

Размер калькулятора на 1280, сделать таким же, как на HD, убрать скрытие менюшки в шапке на 1280.

Скидка: -0 % (не отображать, отображать, только где есть)

Если в калькуляторе размеры не заданы, а цвета выставлены, справа где цена

табличка надпись - ("не задан размер - задать") - задать размеры с

перемещением вверх по странице к размерамСсылка на калькулятор: https://clck.ru/FG4QF 

CSS
5 лет назад
xMProject
Дмитрий 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на движке Simpla

    Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под донор. Более подробно возможно  на конкретных ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны доработки сайта на Modx 2.6.5

    Прототип [url=https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72]https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72[/url] 1. В слайдер добавить заголовок, описание, стрелки вправо и влево, возможность привязать ссылку. https://app.moqups.com/bTSErIrP9b/view/page/aa9df7b72 2. Блок новостей  вывести на главную, как это показано в прототипе 3. На странице новостей заголовки сделать кликабельными, ведущими ...

    MODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать два типа записей и вывести анонсом на главную MODX rev. 2.6.5-

    Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5-pl  Нужно создать два типа записей "Блог" и "Продукт" и что бы их содержимое выходило в специальных блоках на главной странице.  Как должны выглядеть страницы "блог" и "продукт" и их ...

    MODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обмен 1С с Woocommerce

    Имеется базовая конфигурация 1С УНФ. Стоит многострадальный плагин 1c:enterprise/1с:предприятие data exchange Необходимо допилить в нем несколько моментов, или реализовать с нуля. 1. При обновлении остатков или любом изменении перезаписывается статус товара на "Нет в наличии". 2. ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить отправку чеков по 54-ФЗ (1С-Битрик малый бизнес)

    Есть действующий магазин на платформе битрикс, малый бизнес (лицензия действующая). Настроен и работает эквайринг от Сбербанка. В учреждении имеется онлайн касса Меркурий 115-Ф. Необходимо настроить отправку  чеков по 54-ФЗ.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать комьюнити на Wordpress

    Пока пишем подробное техзадание по функционалу, но основная задача – сделать комьюнити, в котором основные участники – это не сами авторы, а их разные блоги. Возьмем, к примеру, сайт домашних питомцев. Автор может создать блоги ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натянуть дизайн на Аспровский шаблон с cms bitrix

    Дано:    Макет редизайна в PSD    Требуется:    Натянуть новый дизайн на шаблон Аспровский купленный на маркете битрикса.    Потребуется небольшая верстка шаблона.  Сроки: 7 дней.  Работаем только через безопасную сделку.  Кондидату:   Программист с опытом работы CMS Bitrix    Чистый и понятный код   ​ Адрес макета для просмотра – yadi.sk/i/3XteYPeInQZFxg   Шаблон ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад