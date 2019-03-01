Внести правки на сайте WP (css) +доработать функционал

Сайт: https://clck.ru/FG4Qt Правки по сайту:

Зациклить слайдер в продуктах

Главную страницу и страницу товаров, категорий на разрешении 1280, размеры элементов сделать такими же, как в HD.При выборе в продукте группы картинок-материалов, выводится не весь список

материалов для добавления в продукт. Возможно как-то отметить просто всю

группу?Правки по калькулятору:

В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом

В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал

справа поднять до верхнего уровня (также в калькуляторе в лайтбоксе, он

слева в меню)

Размер калькулятора на 1280, сделать таким же, как на HD, убрать скрытие менюшки в шапке на 1280.

Скидка: -0 % (не отображать, отображать, только где есть)

Если в калькуляторе размеры не заданы, а цвета выставлены, справа где цена

табличка надпись - ("не задан размер - задать") - задать размеры с

перемещением вверх по странице к размерамСсылка на калькулятор: https://clck.ru/FG4QF