Разработать комьюнити на Wordpress

Пока пишем подробное техзадание по функционалу, но основная задача – сделать комьюнити, в котором основные участники – это не сами авторы, а их разные блоги. Возьмем, к примеру, сайт домашних питомцев. Автор может создать блоги всех своих домашних питомцев и уже добавлять посты по каждому из них. Как в любом комьюнити, другие авторы могут подписываться на блог (но в данном случае, не на самого автора, а на один из его блогов), лайкать, комментировать и т.д. (на основании этого формируется рейтинг каждого питомца). И если лайкать и комментировать посты – это стандартный WP функционал, а возможность подписки – это buddypress, то возможность подписываться именно не на блог самого автора, а одного из блогов его питомцев и вести рейтинг по нему, а также возможность создания профиля по каждому блогу (профиль питомца с описанием, фотографией и т.д. и ниже уже посты блога по нему) – это не совсем стандартно для WP. Есть ли подобные темы/плагины или возможно ли это решить кастомными решениями (которые не будут "слетать" при обновлении WP)? Какова примерная стоимость такого проекта?