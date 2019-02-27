Переделка и доработка AfterLogic WebMail Lite PHP.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок131 просмотр
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Переделать Afterlogic WebMail Lite так что бы она стала работать с нужной нам БД Mysql. Не принимала и отправляла электронную почту, а добавляла и удаляла данные в нашей БД. Более подробно смотрите в ТЗ во вложении.

PHP
5 лет назад
jorj
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад