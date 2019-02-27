Не смог бы установить этот движок на сайт и за сколько? https://wmclubs.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-3-0-5/
Переделка и доработка AfterLogic WebMail Lite PHP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделать Afterlogic WebMail Lite так что бы она стала работать с нужной нам БД Mysql. Не принимала и отправляла электронную почту, а добавляла и удаляла данные в нашей БД. Более подробно смотрите в ТЗ во вложении.
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