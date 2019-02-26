Специалист по WP

Не смог бы установить этот движок на сайт и за сколько? https://wmclubs.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-3-0-5/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь с нестандартным выводом новостей на wordpress + фильтр по доп полям
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно сверстать из PSD макета (адаптивно) и натянуть на CMS Wordpress. Нужны основные страницы: - Главная - Категория - Статья - Страница поиска - Возможно еще что-то забыл? Без цены заявки не рассматриваю.Системы управления (CMS)22 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Сделать карточку товара в виде заявки 2. В кабинете пользователя чтобы отражались все заявки. 3. Возможность формирования pdf формы (счета) из заявки 4. Раздел документы в кабинете пользователя (возможность загружать и скачивать документы)Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Не работает модуль регистрации новых пользователей на движке opencart Требуется подправить! Цена по договоренностиЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать боковую "фиксированную панель-меню" (Верстка + доработка/размещение для ocStore 2.3.0.2.3, шаблон лайтшоп и модуль YUMenu)Закрыт5 лет назад
Есть сайт: https://uwwaterman.be/ Там Джумла и ВиртуМарт. Я предоставлю новый дизайн в псд. Задача одеть на сайт. Дизайна пока нет. Там будет горизонтальное меню и ничего особенного по дизайну.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт курсов вождения. На сайте будет: 1. Форма регистрации на экзамен. 2. Расписание экзаменов с возможностью выбора Города (логика следующая: выбрал город, в зависимости от города предлагается даты сдачи экзамена) 3. Карты с метками городов. 4. ...Завершен5 лет назад
- $50
Архив скину в лс. https://barefaced-clocks.000webhostapp.com/ Если сдадите в срок +20% наверхЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо перенести проект с Tilda на WP, сохранив адаптив, поведение всех элементов и функционал: http://ohtadivo.ru/ Запрограммировать лёгкое добавление и редактирование элементов для блоков (аналогично функционалу Тильды): [list][*]расписание событий[*]анонсы[*]фото наших гостей[*]мастера-преподаватели[*]партнёры[/list] Благодарю, если предложите адекватный ценник, а также прочтёте ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Сайт [url=https://clck.ru/FFvCu]https://clck.ru/FFvCu[/url] - это зеркало основного сайта, править можно без проблем. 1.Нужна настройка в категории - показывать видео для всех товаров данной категории с ссылкой на видео Ютуб - т.е. если заполнили ссылку в категории - видео должно ...Завершен5 лет назад