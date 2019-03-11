Доработка сайта на опенкарт

Сайт https://clck.ru/FFvCu - это зеркало основного сайта, править можно без проблем.

1.Нужна настройка в категории - показывать видео для всех товаров данной категории с ссылкой на видео Ютуб - т.е. если заполнили ссылку в категории - видео должно показаться после описания всех товаров данной категории (с учетом отображения на мобильном)

2. Если видео добавляется отдельно для товара через кнопку видео http://take.ms/udi03 то оно должно показываться адаптивно на мобильных - сейчас оно обрезается так http://take.ms/8gvE5

3. Нужно переделать страницу “Спасибо”, которая показывается сразу после оформления заказа по образцу сайта https://clck.ru/FFvN9 http://take.ms/huP2y и аналогично по образу того же сайта переделать письмо о заказе - http://take.ms/r63mi и в конце письма нужна кнопка “оставьте отзыв на Яндекс Маркете” http://take.ms/SxToE

4. Сделать страницу оформления заказа точной копией страницы сайта https://clck.ru/FFvN9 - только способы доставки оставить текущие + новые расписанные далее в п.5. Логотип и телефон естественно оставить текущего сайта

5. На сайте уже установлены модули СДЭК, DPD и Почта России (но пока не настроены) - с их помощью нужно вывести при доставке по любому адресу следующие пункты:Для модуля почты добавить пункты (текущие пункты с фиксированной стоимостью удаляем)Посылка Посылка 1-м классом Для модуля СДЭКа добавить пункты: Посылка склад-склад Посылка курьером.Для модуля DPD добавить пункты DPD Shop to Shop, DPD Online Classic, DPD Online Express

6. Настроить варианты оплаты для новых методов доставки (почта, DPD и СДЭК) по следующей схеме: http://take.ms/uAmSU При выборе варианта отличного от полной предоплаты картой все равно сайт должен уведомлять о необходимости оплаты картой стоимости доставки с последующей частичной оплатой

7. Добавить возможность использовать стандартный опенкартовкий купон в оформлении заказа

8. Добавить на все покрышки для детских колясок, такой выбор опций с таким дизайном http://take.ms/kK3dA https://clck.ru/FFvuy На мобильном так http://take.ms/d443K Соответственно выбранная опция также должна приходить в корзину

9. На главной странице поправить адаптивность вывода товаров всех блоков с товарами http://take.ms/eR2vk - сделать вывод по 2 товара по аналогии с https://clck.ru/FFvN9

10. Добавить вывод у каждого товара перед блоком Вы смотрели - два блока связанных товаров http://take.ms/dLT7V - похожие и комплектующие - вывод по 4 товара как в блоке “Вы недавно смотрели” http://take.ms/lzF15