Восстановить сайт на ModX

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт долго не редактировали. Просто лежал на домене и работал. В один прекрасный момент его взломали и сервер начал ложиться.

Сейчас отключили данный домен. Он временно недоступен. Если включить его на серваке - он работает, но дико ложится сервер.

Ссылка на вебархив - https://web.archive.org/web/20180813035020/http://top-tech.by/ 

Нужно восстановить его и привести в работоспособность.

От Исполнителей хотелось бы увидеть примерное время и цену.

MODX
5 лет назад
promicom
Игорь 
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад