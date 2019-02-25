Восстановить сайт на ModX

Нужно посмотреть на этом сайте http://narodnynews.ru в личном кабинете не работает форма добавления записи. Сайт на вордпрессе - все стандартные плагины. работало и потом бац перестало работать... т.е. исчезла форма помоему стоит этот плагин WP-Recall
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт долго не редактировали. Просто лежал на домене и работал. В один прекрасный момент его взломали и сервер начал ложиться.
Сейчас отключили данный домен. Он временно недоступен. Если включить его на серваке - он работает, но дико ложится сервер.
Ссылка на вебархив - https://web.archive.org/web/20180813035020/http://top-tech.by/
Нужно восстановить его и привести в работоспособность.
От Исполнителей хотелось бы увидеть примерное время и цену.
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