Восстановить сайт на ModX

Сайт долго не редактировали. Просто лежал на домене и работал. В один прекрасный момент его взломали и сервер начал ложиться.

Сейчас отключили данный домен. Он временно недоступен. Если включить его на серваке - он работает, но дико ложится сервер.

Ссылка на вебархив - https://web.archive.org/web/20180813035020/http://top-tech.by/

Нужно восстановить его и привести в работоспособность.

От Исполнителей хотелось бы увидеть примерное время и цену.