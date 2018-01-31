promicom

Игорь promicom

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$320
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки интернет-магазина Wordpress

    1. Вывести товары списком http://fermershop.promicom.ru/card/ (пока просто верстка) 2. Поменять валюту в товарах с Br на BYN 3. В товарах поменять иконки подарка и машины https://prnt.sc/uyzh4p, а также запрограммировать и вывести процент скидки ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать сайт 1с-битрикс

    Выполнить доработки сайта на 1с-битрикс: 1) Сделать что-то со скоростью загрузки сайта; 2) Если перейти на эту страницу - https://alexvit.ru/napolnye-pokrytiya/kovrovaya-plitka/ вот тут есть бренды - http://joxi.ru/5mdBRVviejwYoA бренды необходимо отобразить слева - http://joxi.ru/bmoJNe0t9aZEGr ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки Opencart

    1. Поиск. Есть проблема связанная с особенностями поиска на сайте.  Для примера: Если пользователь забивает точное название бренда, для примера "levi's", то у него есть результат поиска , если вводит "levis"поиск ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить сайт на moguta CMS

    Сделать правки и доработки сайта на moguta CMS Желательно иметь работы в портфолио на данной CMS Просьба сразу писать стоимость часа работы. Примерное ТЗ: 1. Убрать кнопку заказать, вернуть кнопку ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить модуль Opencart и засинхронить товары

    Необходимо установить модуль на сайт с Opencart - https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/ Каталог на сайте сейчас полностью пустой. Есть 2 поставщика товаров, которые дают свои выгрузки(фото, описания, характеристики). Нам нужно эти выгрузки обьединить и ...

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть сайт на Wordpress

    Требуется натяжка сайта на Wordpress. Верстку предоставим. Ссылка на макеты: http://www.toster.tech/ http://www.toster.tech/catalog.html http://www.toster.tech/good.html http://www.toster.tech/photoprint.html http://www.toster.tech/where_buy.html http://www.toster.tech/photoreview.html http://www.toster.tech/review.html http://www.toster.tech/about.html http://www.toster.tech/delivery.html ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Восстановить сайт на ModX

    Сайт долго не редактировали. Просто лежал на домене и работал. В один прекрасный момент его взломали и сервер начал ложиться. Сейчас отключили данный домен. Он временно недоступен. Если включить его на серваке - он ...

    MODX
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта-каталога CMS OpenCart

    Есть почти весь готовый дизайн. Требуется сверстать и запрограммировать данный сайт на Opencart. Примерный просчет прошу делать по тому функционалу, который есть на макетах. Примеры макетов по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/heat1r6cg6myj2h/AADprBqIX3Kgy1knW3hUOUrua?dl=0 ...

    Opencart
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать корзину для сайта на Joomla

    Требуется добавить корзину на сайт-каталог и в карточку товара. CMS Joomla. Сайт - https://xn--80aahto7ani.xn--90ais/  От Исполнителя просьба написать: 1) Примерное время исполнения; 2) Примерную сумму. Желательно ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки Wordpress

    Необходимо доработать сайт на Wordpress согласно Технического задания Сеошника. Тз Прикрепляю сюда - https://docs.google.com/document/d/1_dfa8APGHKveLqpu-y5ujqOaHpurZPy34etz3my_xV8/edit?usp=sharing В комментах прошу писать: 1) цена за все либо стоимость часа; 2) суммарное к-во ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта каталога на Wordpress

    Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога. Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress. Краткое описание по функционалу: 1) Кликабельность номеров; 2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной; 3) ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходима отрисовка похожего дизайна - krop-pivo.ru От дизайнера хотелось бы увидеть: 1) Примерные сроки; 2) Примерные цены; 3) Если есть похожие работы, хотелось бы тоже увидеть. ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать копию магазина на Битрикс.

    Добрый день! Необходимо сделать копию магазина на Битрикс.Сайт сейчас лежит на .ru домене, необходимо перенести на .by и конвертировать все товары в белорусские цены. Разделить все блоки внутри админки на белорусский и русский сайты.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить отображение каталога сайта на Битрикс

    Шаблон сайта сделан на платформе Битрикс. Сейчас на сайте отображается  по умолчанию каталог из купленного шаблона. Сделали выгрузку из собственной 1с и хотели бы отобразить выгруженный каталог у себя на сайта, вместо стандартного. Стандартными ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется наполнить сайт

    Требуется наполнить новый сайт товарами. Ссылки на товары предоставим. Товары: 1) Мойки 2) Смесители В районе 500 товаров. Картинки+Описание+Параметры для фильтра

    Наполнение сайтов49 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать интернет-магазин с интеграциями на Opencart

    Нарисован дизайн и доверстываются страницы.Примерный функционал: 1) Интеграция с AmoCRM (полная) 2) Двусторонняя интеграция с 1-с 3) Платежные системы 4) Почта+EMS. 5) Личный кабинет 6) Коллтрекинг Comagic 7) ...

    AmoCRMOpencart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$320
10 баллов
7 лет назад
Верстка и натяжка сайта каталога на Wordpress
WordPress
Игорь хороший заказчик, всё чётко и по делу. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую Романа как очень адекватного разработчика. В течении обещанных 14 рабочих дней была сделана верстка и программинг на Wordpress. Все нами присланные правки делал вовремя и без лишних вопросов. Порекомендовал, как лучше доработать админку в плане наполнения и удобства. Будим продолжать работать с ним и далее! Спасибо!
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icipswork
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
СЕО аудит сайта Sport-center.by
Рекомендую Игоря как заказчика: - Быстрый отклик на сообщения - Нет переписок не по делу - Знает чего хочет - Выражает свои желания точно и понятно - Решения принимает быстро - Оплату производит быстро и без задержек Завершили сделку, начали работать над продвижением сайта
Хочу выразить огромную благодарность Денису за предоставленный СЕО-аудит моего сайта. Как и обещал, к концу рабочего дня сбросил полный список всех косяков и ошибок моего сайта. Дал рекомендации по устранению. Также помог найти подрядчиков на устранение технических моментов. До данного специалиста получал только аудиты сгенерированные с помощью готовых сервисов. Сейчас заключили сделку и будим работать над продвижением моего сайта. Всем рекомендую данного подрядчика!
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