1. Вывести товары списком http://fermershop.promicom.ru/card/ (пока просто верстка) 2. Поменять валюту в товарах с Br на BYN 3. В товарах поменять иконки подарка и машины https://prnt.sc/uyzh4p, а также запрограммировать и вывести процент скидки ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Выполнить доработки сайта на 1с-битрикс: 1) Сделать что-то со скоростью загрузки сайта; 2) Если перейти на эту страницу - https://alexvit.ru/napolnye-pokrytiya/kovrovaya-plitka/ вот тут есть бренды - http://joxi.ru/5mdBRVviejwYoA бренды необходимо отобразить слева - http://joxi.ru/bmoJNe0t9aZEGr ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно заменить 350 картинок на сайте у которых есть цена.Картинки должны быть такого же качества и разрешения, как и были ранее - только без вотермарка.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Поиск. Есть проблема связанная с особенностями поиска на сайте. Для примера: Если пользователь забивает точное название бренда, для примера "levi's", то у него есть результат поиска , если вводит "levis"поиск ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать правки и доработки сайта на moguta CMS Желательно иметь работы в портфолио на данной CMS Просьба сразу писать стоимость часа работы. Примерное ТЗ: 1. Убрать кнопку заказать, вернуть кнопку ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить модуль на сайт с Opencart - https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/ Каталог на сайте сейчас полностью пустой. Есть 2 поставщика товаров, которые дают свои выгрузки(фото, описания, характеристики). Нам нужно эти выгрузки обьединить и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется натяжка сайта на Wordpress. Верстку предоставим. Ссылка на макеты: http://www.toster.tech/ http://www.toster.tech/catalog.html http://www.toster.tech/good.html http://www.toster.tech/photoprint.html http://www.toster.tech/where_buy.html http://www.toster.tech/photoreview.html http://www.toster.tech/review.html http://www.toster.tech/about.html http://www.toster.tech/delivery.html ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Купили шаблон на Wordpress и хотим развернуть на нем свой проект Задачи: 1) Развернуть шаблон; 2) Сделать корзину без суммы; 3) Добавить соц. сети; 4) И еще штук ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт долго не редактировали. Просто лежал на домене и работал. В один прекрасный момент его взломали и сервер начал ложиться. Сейчас отключили данный домен. Он временно недоступен. Если включить его на серваке - он ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть почти весь готовый дизайн. Требуется сверстать и запрограммировать данный сайт на Opencart. Примерный просчет прошу делать по тому функционалу, который есть на макетах. Примеры макетов по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/heat1r6cg6myj2h/AADprBqIX3Kgy1knW3hUOUrua?dl=0 ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется добавить корзину на сайт-каталог и в карточку товара. CMS Joomla. Сайт - https://xn--80aahto7ani.xn--90ais/ От Исполнителя просьба написать: 1) Примерное время исполнения; 2) Примерную сумму. Желательно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать выборку цветов в фильтре интернет-магазина Opencart. Детальное Тз прикрепил в файле. От исполнителя ннадо: 1) оценка задачи в часах либо попроектно; 2) время реализации; 3) ссылка на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать сайт на Wordpress согласно Технического задания Сеошника. Тз Прикрепляю сюда - https://docs.google.com/document/d/1_dfa8APGHKveLqpu-y5ujqOaHpurZPy34etz3my_xV8/edit?usp=sharing В комментах прошу писать: 1) цена за все либо стоимость часа; 2) суммарное к-во ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго дня. Необходимо сделать СЕО аудит сайта Sport-center.by Далее внедрить правки и заняться продвижением сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога. Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress. Краткое описание по функционалу: 1) Кликабельность номеров; 2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной; 3) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходима отрисовка похожего дизайна - krop-pivo.ru От дизайнера хотелось бы увидеть: 1) Примерные сроки; 2) Примерные цены; 3) Если есть похожие работы, хотелось бы тоже увидеть. ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать копию магазина на Битрикс.Сайт сейчас лежит на .ru домене, необходимо перенести на .by и конвертировать все товары в белорусские цены. Разделить все блоки внутри админки на белорусский и русский сайты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Шаблон сайта сделан на платформе Битрикс. Сейчас на сайте отображается по умолчанию каталог из купленного шаблона. Сделали выгрузку из собственной 1с и хотели бы отобразить выгруженный каталог у себя на сайта, вместо стандартного. Стандартными ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется наполнить новый сайт товарами. Ссылки на товары предоставим. Товары: 1) Мойки 2) Смесители В районе 500 товаров. Картинки+Описание+Параметры для фильтраНаполнение сайтов49 заявокЗакрыт7 лет назад
Нарисован дизайн и доверстываются страницы.Примерный функционал: 1) Интеграция с AmoCRM (полная) 2) Двусторонняя интеграция с 1-с 3) Платежные системы 4) Почта+EMS. 5) Личный кабинет 6) Коллтрекинг Comagic 7) ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад