Правки Opencart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
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1. Поиск.

Есть проблема связанная с особенностями поиска на сайте. 

Для примера: Если пользователь забивает точное название бренда, для примера "levi's", то у него есть результат поиска , если вводит "levis"поиск не работает.

Нужно сделать так, чтобы поиск работал со знаком и без.

2. Оформление заказа. 

Сейчас на сайте пользователь не может оформить заказы стоимостью свыше 20000 рублей. 

То есть в корзину положить их можно, но оформить заказ невозможно. 

Даже если выбрать оплату по факту. 

Необходимо сделать так, чтобы при добавлении товаров в корзину свыше  20000 рублей функция "оплаты онлайн" становилась неактивной, но при этом пользователь мог продолжить дальнейшее оформление с оплатой по факту доставки (или как договориться с менеджером).

От кандидата нужны:

1) Примеры реализованных проектов на Opencart

2) Оценка в часах со стоимостью одного часа либо позадачная оценка.

OpenCart
4 года назад
promicom
Игорь 
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад