Правки Opencart

1. Поиск.

Есть проблема связанная с особенностями поиска на сайте.

Для примера: Если пользователь забивает точное название бренда, для примера "levi's", то у него есть результат поиска , если вводит "levis"поиск не работает.

Нужно сделать так, чтобы поиск работал со знаком и без.

2. Оформление заказа.

Сейчас на сайте пользователь не может оформить заказы стоимостью свыше 20000 рублей.

То есть в корзину положить их можно, но оформить заказ невозможно.

Даже если выбрать оплату по факту.

Необходимо сделать так, чтобы при добавлении товаров в корзину свыше 20000 рублей функция "оплаты онлайн" становилась неактивной, но при этом пользователь мог продолжить дальнейшее оформление с оплатой по факту доставки (или как договориться с менеджером).

От кандидата нужны:

1) Примеры реализованных проектов на Opencart

2) Оценка в часах со стоимостью одного часа либо позадачная оценка.