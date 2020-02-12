Анимация на первом экране.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Нужен JS специалист. Необходимо реализовать анимацию первого экрана. Пример реализации - https://dribbble.com/shots/4655033-SOLID-Black  

4 года назад
Vinat
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад