Анимация на первом экране.

Требуется исправить php скрипт. На данный момент что-то с кодировкой, вместо текста "???"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен JS специалист. Необходимо реализовать анимацию первого экрана. Пример реализации - https://dribbble.com/shots/4655033-SOLID-Black
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется создать скрипт оплаты на сайте через сервис card2card. Скажем так, по факту, это перевод с карты на карту, но в стиле обычной оплаты (номер карты получателя подставляется автоматически скриптом) Т.е. данные карты отправителя и карты получателя ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Всё свёрстано, верстать ничего не нужно. Только безопасная сделка. Есть: [list][*]Битрикс последней версии[*]Компонент заказа - фронт компонента на VueJS (BX.Vue.create), бек - class.php с реализацией интерфейса Controllerable (обращение к методам класса через ajax BX.ajax.runComponentAction)[/list] Необходимо сделать так, чтобы он ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Dolibarr Dolibarr ERP CRM – это современный программный пакет для управления деятельностью вашей компании или фонда (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, акции, повестка дня, ...). Это программное обеспечение с открытым исходным кодом (написанное на языке PHP), предназначенное ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Пример сайта: soprano.cf/wl/index.html Нужно менять контакты из отдельной страницы(что бы не заходить каждый раз на ftp)Завершен4 года назад
CMS Wordpress Создать анкету на стр https://pattayadolphinarium.com/booking-request (все элементы дизайна присутствуют на сайте) ------------ Анкета: Application form for attending the Dolphin Assisted Rehabilitation method presentation. 15th of March at 10:30 at Pattaya Dolphinarium. 1. Last name 2. First name 3. I am a: - parent of ...Завершен4 года назад
Мой сайт design58.ru. Не корректна мобильная версия, плохо прорисованы контакты – это то что я могу оценить как человек привыкший обращать внимание на визуальную часть. Допускаю что есть технические ошибки кот. нужно исправить прежде чем ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно на сайт прикрутить оплату paypal . Сайт на php+mysql Заказ формируется пишется в базу в таблицу orders (id, phone, email, company, fio, adres, comm) и сами товары orders_goods name – название kol – кол-во sum – сумма order_id – id заказа Соответственно ...Завершен3 года назад
- $15
Есть готовый сайт, работающий на фреймворке Laravel, используется PHP версии 5.5.9, OC Ubuntu 14.04. Требуется сделать на сайте авторизацию через Steam. Просьба писать только разбирающимся людям!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
По факту необходимо переписать плагин отправки sms Lanbilling (архив прилагаю) под отправку сообщений по средствам WhatsApp – https://github.com/tgalal/yowsup на Python Руководство по эксплуатации Биллинга стр. 470 – https://www.lanbilling.ru/sites/all/themes/astrum/documentation/lbweb-admin3-8-0.pdf Руководство простого клиента Yowsup на питон – https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/Sample-Application Руководство по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад