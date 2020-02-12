Анимация на первом экране.

Всё свёрстано, верстать ничего не нужно. Только безопасная сделка. Есть: [list][*]Битрикс последней версии[*]Компонент заказа - фронт компонента на VueJS (BX.Vue.create), бек - class.php с реализацией интерфейса Controllerable (обращение к методам класса через ajax BX.ajax.runComponentAction)[/list] Необходимо сделать так, чтобы он ...