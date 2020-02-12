Написать плагин отправки сообщений из биллинга через WhatsApp на Pytho

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По факту необходимо переписать плагин отправки sms Lanbilling (архив прилагаю) под отправку сообщений по средствам WhatsApp – https://github.com/tgalal/yowsup на Python

Руководство по эксплуатации Биллинга стр. 470 – https://www.lanbilling.ru/sites/all/themes/astrum/documentation/lbweb-admin3-8-0.pdf

Руководство простого клиента Yowsup на питон – https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/Sample-Application

Руководство по cli: https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/yowsup-cli

4 года назад
olegolegator
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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