Наш сайт представляет собой каталог с определёнными позициями. Функционал довольно разнообразный, его не назвать простым. Сейчас есть список из задач-доработок для сайта. Задачи самые разные, как вопросы-настройки по безопасности, так и исправление багов, а также создание новых ...
Написать плагин отправки сообщений из биллинга через WhatsApp на Pytho
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По факту необходимо переписать плагин отправки sms Lanbilling (архив прилагаю) под отправку сообщений по средствам WhatsApp – https://github.com/tgalal/yowsup на Python
Руководство по эксплуатации Биллинга стр. 470 – https://www.lanbilling.ru/sites/all/themes/astrum/documentation/lbweb-admin3-8-0.pdf
Руководство простого клиента Yowsup на питон – https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/Sample-Application
Руководство по cli: https://github.com/tgalal/yowsup/wiki/yowsup-cli
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