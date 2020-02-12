Доработки для сайта на Bitrix

Наш сайт представляет собой каталог с определёнными позициями. Функционал довольно разнообразный, его не назвать простым.

Сейчас есть список из задач-доработок для сайта.

Задачи самые разные, как вопросы-настройки по безопасности, так и исправление багов, а также создание новых форм запроса.

По возможности пишите примерную стоимость часа работ и вашу обычную доступность для работы в течение дня, будем исходить из этого. А детальное ТЗ скину.