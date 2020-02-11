Доработать front end веб интерфейса на vue js

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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https://beaver.eginkaman.com/station/3 - сюда поступают данные с реальных устройств

Нужно:

Передать новые данные в переменную window.chartData и вызвать функцию chartUpdate()

Т.е при выборе бОльшего периода нужно что бы на графике соответственно отбражались собранные данные. Все данные мы получаем с time stamp раз в минуту в виде пакетов которое выводим на график и в значения ниже на страницы устройств.

Ссылка на верстку: 

https://beaver.puzzlepro.site 

4 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад