Доработать front end веб интерфейса на vue js

https://beaver.eginkaman.com/station/3 - сюда поступают данные с реальных устройств

Нужно:

Передать новые данные в переменную window.chartData и вызвать функцию chartUpdate()

Т.е при выборе бОльшего периода нужно что бы на графике соответственно отбражались собранные данные. Все данные мы получаем с time stamp раз в минуту в виде пакетов которое выводим на график и в значения ниже на страницы устройств.

Ссылка на верстку:

https://beaver.puzzlepro.site