Доделать сайт на DLE

Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и домклик. Нужна ...