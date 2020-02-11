Калькулятор для покера

Здравствуйте! Ищем специалиста который готов свободен на ближайшие 2-3 дня. Опыт работы с ocStore 2.3 обязательный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналог визуального калькулятора https://pokerjuice.com/ для 5 карточной омахи (разновидность покера). Полная копия не требуется, для начала базовые расчеты: hand vs hand equity%, hand vs range equity%, range vs range equity%, hand vs hand equity distribution graph, hand vs range equity distribution graph, range vs range equity distribution graph). Функционал pokerjuice можно посмотреть на youtube – https://www.youtube.com/results?search_query=pokerjuice
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