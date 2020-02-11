Калькулятор для покера

Здравствуйте, игра по типу legbk.com, на чистом php 5.6 (без фреймворков и cms). Правки: 1) Сделать радио как в другом исходнике, чтобы все радиостанции были (дизайн и код радио у меня есть). 2) Если во время боя нажимать ...