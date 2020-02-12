Доработка веб-приложения

Суть: Бот задает текстовые вопросы Пользователь отвечает видео или голосовыми сообщения Ответы попадают в сервис.
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Проект более не актуален...
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