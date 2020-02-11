Доработка проекта на Symfony

Редизан некоторых элементов сайта ============================== Работа для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы. Движок 1С-Битрикс. Шаблон - Aspro Optimus. Домен [url=http://cx43960.tmweb.ru/]http://cx43960.tmweb.ru/[/url] Требуется растянуть сайт на всю ширину экрана (сайчас он находится в неком "контейнере" и имеет фоновое изображение), сохранняя адекватный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо имплементировать новый дизайн (верстка будет готова) на Symfony 4. Проект сложный, требуется человек с хорошим опытом в технологии. Общий список задач:
- Доработка нового функцинала (News feed в боковом меню)
- На сайте используется Reepay Payment System и доступна годовая подписка для пользователей. Добавить вариант месячной подписки.
- Разработка API
*Возможно рассмотрение удаленного долгосрочного сотрудничества по успешному завершению проекта.
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