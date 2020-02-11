Здравствуйте.

Нужно сделать простой калькулятор займов для сайта на движке dle.

Обязательное условие - идеальное знание движка!

Краткое описание - ползунками или в поле указываем сумму, далее указываем срок, и снизу выводится информация сколько берем, какого числа вернуть, сколько вернуть.

Пример moneyman.ru , turbozaim.ru

Проценты для калькулятора указываем в коде вывода. пользователю это не нужно.

По бюджету сложно сказать. Ну например долларов 40.

Все подробности в ЛС!