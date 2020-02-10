ТЗ по подключению Hub Spot, Mailchimp

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Доброго всем времени!Ссылка на ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1puPPAsUINyAzd2pDacElEYytkXkyFzBMm8StD4ngHH4/edit?usp=sharing
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Николай
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