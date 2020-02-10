ТЗ по подключению Hub Spot, Mailchimp

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки236 просмотров
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Доброго всем времени!Ссылка на ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1puPPAsUINyAzd2pDacElEYytkXkyFzBMm8StD4ngHH4/edit?usp=sharing

По цене: открыт к предложениям. Нужно все сделать качественно и быстро. С уважением

Николай

4 года назад
guest_15768120323684
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Grigory_Boykov
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$72
6 дней
WMZ