Верстка сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок194 просмотра
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Есть макеты в psd. Нужно сверстать, и натянуть на Битрикс. Макеты отправлю кандидатам. Без предоплаты, оплата поэтапно. Рассматриваю как полностью верстку и натяжку под ключ, так и отдельные этапы. 

Верстка сайта
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад