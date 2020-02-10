Разработка чат бота интернет магазин в телеграмм

Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Нужен бот для продажи через телеграмм с сортировкой по городам с оплатой за btc

4 года назад
amule
52 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад