Доработать скрипт

Нужно в php-сервис встроить формирование отчётов по Яндекс.Директ, используя API. Примеры: расход по дням, расход по кампаниям, поисковые фразы по дням. Желательно найти программиста, у которого уже есть опыт работы с API систем контекстной рекламы. Пожалуйста, сразу ...
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https://zen.yandex.ru/media/id/59317ae98e557d35dc614624/kak-peredavat-status-sdelki-iz-amo-crm-v-google-analytics-bez-pomosci-storonnih-servisov-5d5bb0d7f8ea6700addbb808
Скрипт там же есть.
Мне нужно чтобы дополнительно в Google Analitics передавалось поле c урлом лида (сделки) в amocrm в таком виде https://********.amocrm.ru/leads/detail/29543590 как дополнительный параметр.
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