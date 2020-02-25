Доработать скрипт

Нужно в php-сервис встроить формирование отчётов по Яндекс.Директ, используя API. Примеры: расход по дням, расход по кампаниям, поисковые фразы по дням. Желательно найти программиста, у которого уже есть опыт работы с API систем контекстной рекламы. Пожалуйста, сразу ...