Доработать скрипт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки182 просмотра
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https://zen.yandex.ru/media/id/59317ae98e557d35dc614624/kak-peredavat-status-sdelki-iz-amo-crm-v-google-analytics-bez-pomosci-storonnih-servisov-5d5bb0d7f8ea6700addbb808

Скрипт там же есть.

Мне нужно чтобы дополнительно в Google Analitics передавалось поле c урлом лида (сделки) в amocrm в таком виде https://********.amocrm.ru/leads/detail/29543590 как дополнительный параметр.

4 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$30
2 дня
Все отлично!
Понятное задание, своевременная оплата.