Создать мобильную версию и ускорить загрузку версии ПК

1. Необходимо сделать мобильную версию PROVD.RU с той же графикой, просто сделать крупнее мелкие шрифты, мобильная версия должна быстро грузиться!

2. Требуется увеличить скорость загрузки одностраничника PROVD.RU Очень долго грузятся картинки, вероятно потому, что сразу грузятся все изображания и фотографии, которые открываются в всплывающих окнах по кнопке ПОДРОБНЕЕ в блоке РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Укажите стоимость и сроки! Заявка должна быть окончательной, чтобы я мог указать исполнителя, работаю через сервис!