Небольшой проект с функционалом тдс на PHP

$300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки214 просмотров
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Мне нужно реализовать небольшую ТДС с поим функционалом.

1. Логирование запросов в таблицу

2. Фильтрация запросов

* Страна (есть модуль)

* ISP (есть модуль)

* Уникальность по IP / IP + Useragent

* Браузер / ОС

* Проверка по дополнительным параметрам

3. Админка с управлением параметрами потоков

Плачу вперёд

PHP
4 года назад
guest_1581262301012
4 года в сервисе
Был
4 года назад