Рестриминг видео с сайта

Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт https://tv.sfr.fr/channel/1 на нем есть стриминговые видео. (http://skrinshoter.ru/s/090220/ENc22MeB?a )
Нужен скрипт (желательно nodejs, php или python), который будет получать по ссылке (в браузере) ссылку на потоковое видео, с последующей возможностью открытия её в VLC.
Возможно есть какие-то другие способы рестримить это видео дальше.
Детали авторизации на сайте скину в лс.
Жду ваших предложений по реализации и цене.
Возможно кому то будет проще работать с мобильным приложением - https://apkpure.com/sfr-tv/com.sfr.android.mobiletv/download
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