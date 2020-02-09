Рестриминг видео с сайта

Есть сайт https://tv.sfr.fr/channel/1 на нем есть стриминговые видео. (http://skrinshoter.ru/s/090220/ENc22MeB?a )

Нужен скрипт (желательно nodejs, php или python), который будет получать по ссылке (в браузере) ссылку на потоковое видео, с последующей возможностью открытия её в VLC.

Возможно есть какие-то другие способы рестримить это видео дальше.

Детали авторизации на сайте скину в лс.

Жду ваших предложений по реализации и цене.

Возможно кому то будет проще работать с мобильным приложением - https://apkpure.com/sfr-tv/com.sfr.android.mobiletv/download