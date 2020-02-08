Новый фреймворк для сайта

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок450 просмотров
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Необходимо перенести сайт на другой фреймворк, типа yii2, lareval и т.д.

3 года назад
mihbichkov
Михаил 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов