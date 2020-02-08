Парсинг + веб интерфейс

Нужно написать простой парсер с веб интерфейсом.

1. Парсим по расписанию список всех каналов (сейчас их 277 тыс.): zen(.)yandex.ru/media/zen/channels

2. Собираем данные с каждого канала: аудитория/подписчики

Названия последних постов и ссылки на них.

В интерфейсе:

1. Раздел настроек с частотой парсинга. Отдельно для сбора списка всех url и для данных с url каналов

2. Список всех каналов с фильтрами по кол-ву аудитории/подписчиков/датой добавления в базу + Поиск по названию канала.

при нажатии на url канала - переход на стр канала со списком ссылок на посты