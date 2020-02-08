Исправить проблемы сайта

Проблема в медленной загрузке и лагах у пользователях на слабых пк\смартах. Переделать или внедрить новый скрипт на сайте, который не будет тормозить. В данный момент используется самописный скрипт js с методом GET, который подгружает весь html-файл ...
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Нужно исправить непонятности отображения сайта http://finist-mebel.ru/, которые возникают при просмотре в Виндовс 8.1.
Проблемы наблюдаются в Яндекс Браузере и в Chrome.
Есть видео:
Проблемы в Яндекс Браузере - https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts
Проблемы в Chrome - https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk
Обращаясь сразу озвучивайте цену (или вилку цен).
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