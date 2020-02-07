Backend сервиса для доставки еды

Подключить платежи по аналогии с готовым скриптом Interkassa через блокчейн платежи напрямую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
Нужно сделать сервис для заказа еды с доставкой.
- Только backend часть.
- Админка с возможностью добавить партнеров, их меню и список заказов. - админка для партнёра со списком заказов и возможностью менять данные по блюдам, наличие
- API, чтобы могли вывести эти данные в нашем приложение
Сайт, приложение для клиента делать не нужно. Сделаем сами вывод в приложение только - веб версии не будет. Приложений и сервисов для курьеров тоже делать не нужно.
Пожелания по технологиям: php (желательно Laravel) или Go, Java.
ТЗ подробное будет позже. Хотим получить примерную оценку по срокам и деньгам. Примеры похожих проектов тоже кидайте в ко комментариях, пожалуйста.
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