Backend сервиса для доставки еды

Привет

Нужно сделать сервис для заказа еды с доставкой.

- Только backend часть.

- Админка с возможностью добавить партнеров, их меню и список заказов. - админка для партнёра со списком заказов и возможностью менять данные по блюдам, наличие

- API, чтобы могли вывести эти данные в нашем приложение

Сайт, приложение для клиента делать не нужно. Сделаем сами вывод в приложение только - веб версии не будет. Приложений и сервисов для курьеров тоже делать не нужно.

Пожелания по технологиям: php (желательно Laravel) или Go, Java.

ТЗ подробное будет позже. Хотим получить примерную оценку по срокам и деньгам. Примеры похожих проектов тоже кидайте в ко комментариях, пожалуйста.