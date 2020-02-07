Написать плагин на WP, разделяющий функции покупателя и получателя

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Нужен программист на вордпрессе, который реализует вот такой функционал: https://kade.es/, кнопки "Купить код" и "Получить по коду".

Пожалуйста, укажите срок и сумму.

4 года назад
D_Vorontsov
52 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад