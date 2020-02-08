Правки по 1C-Bitrix

1C-Bitrix и Шаблон Аспро: Корпоративный сайт 2.0 Документация: https://aspro.ru/docs/course/course37/index Если есть опыт в Битриксе от 2х лет, для Вас задание будет часа на 3.

Текста и остальное скину файлом, нужно только подобрать картинки с интернета и вставить под уже написанные текста. Изменить меню/ссылки (Так же скину файлом) и добавить калькуляторы

Все лишнее из шаблона удалить/скрыть.

По калькуляторам – их 2,

пример 1: www.msk.arbitr.ru/process...

пример 2: www.395gk.ruВ общей сложности около 15 страниц.Оплата по факту выполнения задач - на карту!

Поправить SSL-сертификат и сдать проект на Bitrix в мониторе качества.

Сделать задание до 12:00 - 08.02