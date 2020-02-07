Интеграция интернет-магазина на Битрикс с я.диском

Создание импортера при запуске которого происходит:

2) создание элементов каталога интернет-магазина в указанном разделе каталога (с обязательной проверкой права на доступ к этому каталогу) из элементов фото на я.диске посредством rest api я.диска:

- картинка для анонса, размером 100х100 пикселей. При этом, если фотография горизонтальная, то вырезается из центра, если вертикальная, то вырезается верхняя часть фотографии.

- детальная картинка, размером 800 пикселей по большей стороне с наложением водяного знака.

- название элемента инфоблока – имя файла (фотографии)

3) или апдейт элементов / подразделов (у раздела какой-то параметр – был ли уже в него первоначальный импорт?)

входные данные:

- аккаунт Я.Паспорт

- ссылка на папку я.диска

- цена за один элемент каталога

- раздел (символьный код) – куда импортировать