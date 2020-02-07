Программист на webasyst

Для нашего сайта на webasyst требуется ряд доработок.

Сразу скажу, что сайт непростой, есть свои нюансы в вёрстке.

Обязательно умение хорошо верстать, потому что правки во многом связаны напрямую с вёрсткой.

Актуальны задачи:

- по фронтенду, касающиеся исправлений недочётов отображения вёрстки сайта в планшетах (Ipad)

- перевёрстка главной страницы сайта по новому дизайну, который у нас в figma (соответственно нужно уметь работать в этой системе)

- список задач по функционалу, в частности по админке.

Реализация поэтапная, начиная с первого. Детали конечно скину.

По возможности пишите стоимость часа работы.

Важна оперативность и нахождение на связи именно в дневное время, т.к. сами понимаете, нам надо быть на рабочем месте, чтобы эти правки все проверять, чтобы избежать каких-то возможных багов.