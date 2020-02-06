PHP - реализовать несколько дополнительных фильтров для кейтаро

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Мне нужно реализовать дополнительные фильтры для кейтаро, такие как проверка пользователя по hostname, проверка используя готовое апи по базе.

https://help.keitaro.io/ru/extensions:filter

Если у вас есть время в ближайшие дни, пишите, отправлю более подробное ТЗ.

PHP
4 года назад
guest_15810075297421
4 года в сервисе
Был
4 года назад