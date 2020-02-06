Добрый день. Хочу этот сайт немного доработать womantrendy.ru. По сайту в первую очередь нужно сделать выборку статей на который уже идёт трафик и доработать их, на мой взгляд там слишком много повторяющихся слов и не везде раскрыта тема + отсутствует фото и видео. А дальше можно объединить похожие статьи в одну, при этом не забыть делать 301 редирект. Возьметесь за этот проект и сколько это будет стоить?