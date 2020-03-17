Нужно реализовать видеочат на сайте

Есть определенный сайт и куча сотрудников колл центра, хотим понять возможно ли реализовать видеостримминг на нашем сайте таким образом, что бы когда человек заходит на сайт он сразу видел нашего сотрудника в окошке в реалтайме и слышал его голос, и например после разрешения на использование микрофона мог с ним разговаривать либо писать текстом либо записывать голосовые сообщения!