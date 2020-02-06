Доработка перечня задач по проекту ( PHP + MVC)

Нужно скриптом заполнить артикулы вариаций товаров на сайте на Wocoomerce. Около 200 товаров, у каждого товара несколько размеров. И нужно каждому размеру дописать артикул, типа 1000-M, 1000-L, 1000-S и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект обменного сервиса.
Написан на PHP, используется MVC.
Требуется доработать ряд задач.
ТЗ после диалога.
Готовы рассмотреть вариант ежемесечного саппорта сервиса в дальнейшем.
Оставляйте пожалуйста заявки с Вашим портфолио и контакты для связи.
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