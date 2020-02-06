Доработка перечня задач по проекту ( PHP + MVC)

Веб-программированиеЗакрыт26 заявок716 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проект обменного сервиса.

Написан на PHP, используется MVC.

Требуется доработать ряд задач.

ТЗ после диалога.

Готовы рассмотреть вариант ежемесечного саппорта сервиса в дальнейшем.

Оставляйте пожалуйста заявки с Вашим портфолио и контакты для связи.

PHP
4 года назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
25 дней назад