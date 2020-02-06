Подключить api поставщика к магазину WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нам необходимо подключить и настроить синхронизацию нашего магазина с базой поставщика и настроить автоматическое обновление с ресурса поставщика: http://apishops.com

4 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад