Подключить 2 API

1) Есть сайт на woocomerce и там есть способ доставки по Justin. Нужно туда в поля город и отделение подтянуть данные через их API http://openapi.justin.ua/#branches

Т.е. чтоб был выпадающий список доступных городов и после выбора города список доступных в этом городе отделений.

2) с сайта https://blackbox.net.ua/ подтянуть проверку номера телефона из карточки заказа