Подключить 2 API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки235 просмотров
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1) Есть сайт на woocomerce и там есть способ доставки по Justin. Нужно туда в поля город и отделение подтянуть данные через их API http://openapi.justin.ua/#branches 

Т.е. чтоб был выпадающий список доступных городов и после выбора города список доступных в этом городе отделений.

2) с сайта https://blackbox.net.ua/ подтянуть проверку номера телефона из карточки заказа

4 года назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$60
11 дней
Работа не сделана